مع التوسع السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، لم يعد إنتاج الفيديوهات حكراً على البشر، إذ باتت الخوارزميات قادرة على توليد نصوص وصور ومقاطع فيديو كاملة بدون تدخل بشري يُذكر. وأتاح هذا التحول إمكانيات إبداعية جديدة، لكنه أثار مخاوف حول الأصالة والمصداقية في المحتوى الرقمي.

وفي صلب هذه المشكلة يقف يوتيوب، إذ ازدادت الفيديوهات المنتَجة تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما يُعاد تدويرها على نطاق واسع، مما أضعف صانعي المحتوى التقليديين وخلق بيئة رقمية مليئة بالتكرار والمحتوى منخفض الجودة، المعروف داخل الصناعة بـ«مخلفات الذكاء الاصطناعي» (AI Slop).

وتشير المنصة إلى أن بعض هذه الفيديوهات استخدمت في تقليد الأخبار أو إنتاج محتوى إخباري زائف أو مقاطع تزييف عميق للشخصيات العامة، حصدت ملايين المشاهدات، ما أثار جدلاً واسعًا حول خطر انتشار المحتوى المؤتمت.

ردًا على ذلك، بدأت يوتيوب في 15 يوليو 2025 تطبيق سياسات صارمة ضمن برنامج شركاء يوتيوب YPP، لتقليص قدرة المحتوى غير الأصيل على تحقيق الدخل. ويؤكد البيان أن المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لن يُحظر بالكامل، شرط أن يكون أصليًا ويضيف قيمة بشرية واضحة.

وتستهدف التحديثات بشكل خاص القنوات التي تعتمد على الأتمتة شبه الكاملة، مثل عروض الشرائح المؤتمتة، والموسيقى المولدة آليًا، والفيديوهات الإخبارية المزيفة، وحتى مقاطع Shorts التي تُنتج باستخدام قوالب نمطية. وأي محتوى يعتمد على توليد كميات ضخمة آليًا أو لقطات مسروقة أو تعليق صوتي آلي سيصبح غير مؤهل لتحقيق الدخل.

ويحذر خبراء من أن هذه السياسة قد تؤثر بشكل كبير على صانعي المحتوى في بلدان منخفضة الدخل مثل فيتنام وباكستان وإندونيسيا، حيث تُعد إعلانات يوتيوب مصدر رزق رئيسيًا، بينما لن تتأثر أعمال صناع الأفلام أو المحتوى الإبداعي عالي الجودة.

وتؤكد المنصة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة وليست بديلاً عن الإبداع البشري، وأن الصوت الإبداعي والإشراف التحريري للإنسان يظلان العامل الحاسم في نجاح أي قناة.

لكن التناقض لا يزال قائمًا: فبينما تحاول يوتيوب حماية الأصالة، تستثمر الشركة الأم «ألفابت» في أدوات مثل Veo3 لتوليد المزيد من المحتوى المؤتمت باستخدام بيانات المستخدمين، ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات وشفافيتها.