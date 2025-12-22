أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) أن الإطلاق الثامن لصاروخ (إتش 3) قد باء بالفشل بسبب مشكلة في محرك المرحلة الثانية.

وقالت جاكسا -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم- إن الصاروخ كان يحمل القمر الصناعي «ميتشيبكي رقم 5» الخاص بالنسخة اليابانية من نظام تحديد المواقع العالمي، مضيفة أن الصاروخ انطلق من مركز «تانيجاشيما» للفضاء الكائن في محافظة «كاجوشيما»، بجنوب غرب اليابان قبل الساعة (11) صباحاً تقريباً بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأوضحت الوكالة أن محرك المرحلة الثانية للصاروخ توقف عن الاحتراق في وقت مبكر عن الموعد المخطط له، ولم يتسنَّ وضع القمر الصناعي في مداره المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة سبب المشكلة.

ويُعد هذا الإطلاق هو الثاني الذي ينتهي بالفشل لصاروخ (إتش 3)، عقب فشل محاولة إطلاق في مارس 2023.