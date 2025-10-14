تابعوا عكاظ على
Google News Account

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ، بحضور عدد من التنفيذيين، ضمن جهود المملكة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمكين الحلول المبتكرة.

وناقش الاجتماع آفاق الشراكة في الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الضخمة، وتقنيات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب المبادرات الداعمة للمبتكرين والمطورين، بما يعزز القدرات الوطنية ويُسهم في ترسيخ ريادة المملكة في التقنيات المستقبلية.

أخبار ذات صلة
 
«ميتا» توسع ميزة الترجمة لمقاطع الفيديو على «فيسبوك» و«إنستغرام»
«ميتا» توسع ميزة الترجمة لمقاطع الفيديو على «فيسبوك» و«إنستغرام»
يوتيوب: منح المحظورين فرصة ثانية لإطلاق قناة جديدة
يوتيوب: منح المحظورين فرصة ثانية لإطلاق قناة جديدة