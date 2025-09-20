«يوتيوب» يحظر حساب رئيس فنزويلا

حجب موقع «يوتيوب» الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إذ تظهر حاليا رسالة عند محاولة فتح الصفحة تفيد بحظرها «بسبب انتهاك قواعد الاستخدام».

وبحسب ما أوردته وكالة «نوفوستي» الروسية، اليوم (السبت)، اختفت قناة الرئيس الفنزويلي من نتائج البحث على موقع «يوتيوب»، وعند محاولة الوصول إليها عبر الرابط الخاص بها، تظهر رسالة «تم حظر هذا الحساب لانتهاكه قواعد استخدام يوتيوب».

ولم يصدر أي تعليق رسمي من كاراكاس بشأن حظر القناة.

ونشرت قناة مادورو على «يوتيوب» تسجيلات وبثا يوميا لفعاليات حكومية ورئاسية، وتجاوز عدد مشتركيها 230 ألف مشترك.