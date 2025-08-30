ترمب يوجّه ضربة جديدة لصناعة الرقائق الصينية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أمس (الجمعة)، قرارها إلغاء التفويضات التي كانت تسمح لشركتي سامسونغ وSK Hynix الكوريتين الجنوبيتين بشحن معدات أشباه الموصلات الأمريكية إلى مصانعها في الصين. ويفرض القرار الجديد على الشركات الحصول على تراخيص خاصة من الحكومة الأمريكية إذا كانت ترغب في استيراد المعدات اللازمة لعملياتها في الصين، ما يشكل تحدياً كبيراً لهذه الشركات ويُسهم في عزل بكين عن تقنيات أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أصدرت في عام 2022 قيوداً واسعة النطاق بهدف الحد من وصول الصين إلى تقنيات أمريكية حيوية، ومع ذلك تم منح إعفاءات لشركات سامسونغ وSK Hynix في 2023. ولكن إدارة ترمب الحالية سعت إلى تغيير هذا النهج، مما يعكس تصعيداً في الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

الشركتان الكوريتان، اللتان تتصدران إنتاج شرائح الذاكرة في العالم، تعتمدان بشكل كبير على الصين لتصنيع رقائقها المتقدمة، وهو ما قد يؤثر على قدرتهما التنافسية في السوق العالمية. وبينما تواصل واشنطن حملتها للحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ستكون هذه القيود بمثابة ضغوط إضافية على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

في الوقت نفسه، يهدد الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الرقائق الأجنبية، مما قد يعمق الأزمة في سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد على التعاون بين شركات مثل سامسونغ وSK Hynix.