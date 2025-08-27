«أداة قوقل» تتفوق على «شات جي بي تي» في الذكاء الاصطناعي
أظهرت نتائج اختبار حديث أن أداة الذكاء الاصطناعي من قوقل تفوقت على شات جي بي تي في تقديم إجابات دقيقة وموثوقة على أسئلة بحثية معقدة.

وفي تجربة جديدة أجرتها صحيفة «واشنطن بوست»، شارك تسعة أنظمة ذكاء اصطناعي ليتم تقييم أدائها عبر 30 سؤالًا صعبًا شملت معلومات حديثة وتفسيرًا بصريًا، مع إشراف ثلاثة أمناء مكتبات محترفين لتحديد مدى دقة الإجابات وموثوقيتها.

وأظهرت النتائج أن أداة قوقل قدمت أفضل أداء، خصوصًا في التعامل مع الأحداث الحديثة والمصادر الموثوقة، بينما جاء شات جي بي تي في المرتبة الثانية، متميزًا في تقليل التحيز لكنه سجل بعض نقاط الضعف في متابعة المصادر الحديثة.

كما برزت أدوات أخرى مثل «بيربلكسيتي» في تفسير الصور، و«بينغ كوبايلوت» في الوصول إلى وثائق نادرة، بينما سجلت أدوات مثل «ميتا إيه آي» و«غروك» أداء ضعيفًا خصوصا عند التعامل مع الأسئلة البحثية المعقدة واعتماد محتوى غير موثوق من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويؤكد الخبراء أن هذه التجربة تظهر التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنها تشدد على ضرورة التحري عن المصادر واستخدام التفكير النقدي عند الاعتماد على هذه الأدوات في البحث والمعلومات اليومية.

