في معركة السيطرة على التكنولوجيا.. روسيا تستبدل «واتساب» بتطبيق محلي

في خطوة جديدة ضمن حملتها ضد التطبيقات الأجنبية، بدأت السلطات الروسية الدفع باتجاه التخلي عن استخدام تطبيق «واتساب» التابع لشركة «ميتا»، الذي يعتمد عليه أكثر من 100 مليون مستخدم داخل البلاد، لصالح تطبيق محلي جديد يحمل اسم «ماكس».

يأتي التوجه الروسي في إطار سياسة أوسع لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الغربية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إذ كثّفت موسكو جهودها لتعزيز أنظمتها الرقمية المحلية على حساب التطبيقات والخدمات الأجنبية.

وتعكس القصة أيضًا جانبًا اجتماعيًا؛ إذ اعتادت أجيال كاملة من الروس التواصل عبر «واتساب»، مثل مارينا وهي معلمة فنون متقاعدة تبلغ من العمر 78 عامًا، التي لم تتبنَّ التطبيق إلا بعد هجرة بناتها وأحفادها إلى الخارج لتبقى على تواصل معهم.

ويرى محللون أن الخطوة جزء من محاولة الكرملين فرض سيطرة أكبر على تدفق المعلومات داخل روسيا، خصوصًا مع بروز «ماكس» بديلًا رسميًّا مدعومًا حكوميًّا، في وقت تتعرض فيه «ميتا» وتطبيقاتها لضغوط وقيود متزايدة داخل السوق الروسية.