كشف تقرير لموقع «تيك سبوت» أن قراصنة الإنترنت طوروا طريقة جديدة لنشر البرمجيات الخبيثة عبر الصور، مستغلين صيغة «SVG» التي يمكنها احتواء أكواد برمجية قادرة على اختراق الأجهزة. وتستغل هذه الآلية قدرة الصور على فتح صفحات إنترنت خفية، مثل صفحة «بروسيس مونيتور»، التي تقوم بدورها بتحميل ملفات ضارة إضافية إلى جهاز الضحية.

وبحسب شركة «مالوير بايتس» المتخصصة في الأمن السيبراني، يتضمن الملف الخبيث أكوادًا تستغل حساب فيسبوك الخاص بالمستخدم لتسجيل الإعجاب في منشورات تروج لهذه الصور الضارة، مما يزيد من انتشارها عبر خوارزميات المنصة. غالبًا ما تستدرج هذه المنشورات الضحايا عبر محتوى إباحي وروابط لمواقع خارجية تحمل البرمجيات الخبيثة.

وحذرت الشركة من الضغط على روابط أو تحميل ملفات من مواقع مجهولة، مشددة على أهمية تجنب التفاعل مع المنشورات المشبوهة على فيسبوك، حفاظًا على أمن الأجهزة والبيانات.