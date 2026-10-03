أكد الحكم الدولي ناصر الحمدان أن مستوى التحكيم خلال الشوط الأول من مواجهة المنتخب السعودي ونظيره القطري في نصف نهائي بطولة الخليج كان جيداً إلى جيد جداً، مشيراً إلى عدم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة في مجريات المباراة.

وأوضح الحمدان أن طبيعة اللقاء والروح الرياضية التي سادت بين لاعبي المنتخبين أسهمتا في تسهيل مهمة طاقم التحكيم، مبيناً أن المباراة لم تشهد تدخلات عنيفة أو حالات إيذاء متعمدة، الأمر الذي جعل معظم القرارات التحكيمية تبدو واضحة وسهلة.

وقال: «الشوط الأول كان جيداً جداً من الناحية التحكيمية، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة تستحق التوقف عندها. كما أن الروح الرياضية كانت حاضرة بين اللاعبين، ولم نشاهد حالات صعبة أو تدخلات مؤثرة، وهذا ساعد الحكم على إدارة المباراة بشكل أفضل».

وفي تقييمه لمستوى التحكيم في البطولة بشكل عام، أشار الحمدان إلى أنه كان يتطلع إلى مستوى أعلى، خصوصاً أن البطولة دخلت مراحلها الحاسمة، مؤكداً أن بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات كان من المفترض تجاوزها من قبل الحكام.

وأضاف: «كنت متفائلاً ومتأملاً أن أشاهد مستوى تحكيمياً أعلى في البطولة، لكن ظهرت بعض الأخطاء السهلة التي يفترض بحكام هذه المرحلة التعامل معها بشكل أفضل. كما أنني أستغرب عدم تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) في بعض الحالات التي كانت تستحق المراجعة».

وشدد الحمدان على أهمية أن يكون دور تقنية الفيديو أكثر فاعلية في المباريات، خصوصاً في الحالات التي قد تؤثر في نتيجة اللقاء أو مسار المنافسة، متمنياً أن تشهد المباريات المقبلة قرارات تحكيمية أكثر دقة ووضوحاً.

واختتم الحكم الدولي حديثه بالتأكيد على أمنيته بأن تتأهل المنتخبات إلى المباراة النهائية بجدارة، بعيداً عن أي أخطاء تحكيمية مؤثرة، متمنياً التوفيق لجميع الحكام في بقية منافسات البطولة.