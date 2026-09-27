منحت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني، حارس «الأخضر» محمد العويس فرصة تحقيق أول مباراة كاملة بشباك نظيفة في مشاركاته ببطولة كأس الخليج، بعدما اقتصرت مشاركته السابقة دون استقبال أهداف على الدقائق الأخيرة من مواجهة الكويت.



وكان العويس قد شارك أساسيًا في ثلاث مباريات خلال «خليجي 26» في الكويت، بعدما بدأ البطولة على مقاعد البدلاء أمام البحرين، قبل أن يمنحه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد فرصة المشاركة أساسيًا بداية من مواجهة اليمن.



واستقبل العويس هدفين أمام اليمن، في المباراة التي انتهت بفوز «الأخضر» 3-2، ثم تلقى هدفًا أمام العراق، في اللقاء الذي حسمه المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، قبل أن تستقبل شباكه هدفين أمام عُمان في الدور نصف النهائي، خلال المباراة التي انتهت بخسارة المنتخب السعودي 1-2.



وبذلك، أنهى محمد العويس مشاركته في النسخة الماضية من كأس الخليج باستقبال خمسة أهداف خلال 270 دقيقة، قبل أن يحقق أمام عُمان في «خليجي 27» أول مباراة كاملة بشباك نظيفة في مشاركاته الخليجية.