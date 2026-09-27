يضطر سكان مركز العبلاء، الواقع على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب محافظة بيشة بمنطقة عسير، إلى قطع مسافات طويلة في كل مرة يحتاجون فيها إلى خدمات أساسية، في ظل نقص الخدمات الصحية والتعليمية وضعف شبكات الاتصالات والإنترنت، فضلًا عن غياب الحدائق العامة وملاهي الأطفال والمرافق التي تخدم الأهالي والشباب.

وأكد سكان المركز لـ«عكاظ»، أن بعده عن المدن والمراكز الرئيسية يضاعف معاناتهم، خصوصًا مع اعتماد الحياة اليومية بصورة متزايدة على الخدمات الإلكترونية في المجالات الحكومية والتعليمية والصحية والمصرفية، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على توفير الخدمات الأساسية بما يتناسب مع النمو السكاني والعمراني الذي يشهده المركز.

برج واحد لا يغطي الاحتياج

وقال علي مساعد الأكلبي، إن ضعف شبكة الاتصالات من أبرز العوائق التي تواجه سكان العبلاء، وتنغص عليهم حياتهم وتحرمهم من إنجاز شؤونهم بسهولة، خصوصًا في ظل التحول الإلكتروني والاعتماد المتزايد على الإنترنت في مختلف المجالات.

وأوضح، أن المركز يعتمد على برج واحد لشركة الاتصالات السعودية، مشيرًا إلى كثرة أعطاله وعدم كفايته لتغطية احتياج المركز والقرى التابعة له، مطالبًا بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت وإنشاء أبراج إضافية، إلى جانب دخول شركات أخرى لتقديم الخدمة وتلبية الطلب المتزايد عليها. وأضاف أن ضعف الشبكة يدفع سكان المركز إلى الذهاب لمسافات بعيدة بحثًا عن تغطية أفضل، سواء لحضور دروس أبنائهم أو لإنجاز معاملاتهم الإلكترونية، داعيًا إلى توفير خدمة اتصالات وإنترنت موثوقة تتناسب مع احتياجات الأهالي.

ضعف شبكة الاتصالات

من جهته، قال عبدالله الأكلبي، إن غياب مدارس البنات بجميع مراحلها، إلى جانب غياب التعليم الثانوي للبنين والتعليم الجامعي، يشكل هاجسًا مستمرًا لسكان مركز العبلاء.

وأوضح، أن بناتهم يضطررن إلى الذهاب إلى مدارس خارج نطاق المركز لمواصلة التعليم، فيما يواجه طلاب المرحلة الثانوية للبنين المعاناة ذاتها، بينما يمثل التعليم الجامعي تحديًا أكبر، إذ يتطلب الانتقال إلى المدن أو القيام برحلات يومية طويلة تمتد لساعات.

وأشار إلى أن بعض الأهالي حاولوا الاستفادة من التعليم عن بُعد، إلا أن ضعف شبكة الاتصالات حال دون الاستفادة من هذا الخيار، مطالبًا بتوفير الخدمات التعليمية داخل المركز بما يخفف عن الأسر والطلاب مشقة التنقل.

المركز الصحي ضرورة

وقال سعد بن سعيد، إن غياب المركز الصحي من أبرز العوامل التي تؤرق سكان العبلاء الباحثين عن الخدمات الصحية، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال والحوامل والحالات الطارئة. وأكد أن وجود مركز صحي يمثل ضرورة، لافتًا إلى أن سكان العبلاء يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية، مطالبًا بتوفير مركز صحي يقدم خدماته لجميع سكان المركز والقرى التابعة له.

وفي جانب آخر، أكد علي الأكلبي، حاجة مركز العبلاء إلى إنشاء حديقة عامة تكون متنفسًا للأهالي، ومحطة استراحة للمسافرين وزوار المركز، إلى جانب توفير ملاهي للأطفال ومساحات خضراء وملعب للشباب لممارسة هواياتهم وقضاء أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع. وأضاف، أن مطالب الأهالي لا تقتصر على هذه الخدمات، بل تشمل توفير مختلف الاحتياجات الأساسية للمركز، الذي يشهد نموًا عمرانيًا ونشاطًا زراعيًا واسعًا، فضلًا عن مكانته التاريخية والاقتصادية ووجود أنشطة تعدين فيه. وأشار إلى تزايد أعداد السكان والزوار والمسافرين، مؤكدًا أن هذا النمو لم يواكبه توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الأهالي، مطالبًا الجهات المعنية بالنظر في احتياجات المركز والعمل على تطوير خدماته بما يتناسب مع أهميته وموقعه.