طالب سكان حي العرفاء بمحافظة الطائف، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتنظيم الحركة المرورية والحد من السرعة الزائدة داخل الحي، عبر تنفيذ مطبات صناعية في شارع العشرين وعدد من الشوارع الحيوية، مؤكدين أن السرعات العالية باتت تشكّل خطراً على السكان، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وأوضح تركي السبيعي، أن بعض الشوارع تشهد سرعات مفرطة وتجاوزات متكررة من قائدي المركبات، ما يهدّد سلامة مستخدمي الطريق وسكان الحي، مشيراً إلى أن تنفيذ مطبات صناعية، لا سيما في شارع العشرين خلف الفنادق والشارع المجاور لمسجد عشق، سيسهم في الحد من هذه الممارسات ورفع مستوى السلامة المرورية.

ودعا السبيعي، الجهات المختصة إلى سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي، بما يضمن توفير بيئة مرورية أكثر أماناً ويحد من الحوادث المحتملة.

من جانبه، قال وليد موسى خبراني، إن المشكلة تتفاقم خلال أوقات الذروة في ظل غياب وسائل تهدئة الحركة المرورية، ما يزيد من مخاوف السكان على سلامة أبنائهم، مطالباً بسرعة معالجة الوضع.

وأكد حسن يحيى دراج، أن تنفيذ المطبات الصناعية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة في ظل تكرار الحوادث والمخاطر اليومية، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة ستسهم في حماية الأرواح وتعزيز مستوى الأمان داخل الحي.

ويشهد حي العرفاء توسعاً عمرانياً متسارعاً وارتفاعاً في الكثافة السكانية، ما يستدعي تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتطبيق حلول تنظيمية للحد من السرعة، خصوصاً في الشوارع الحيوية التي تشهد حركة يومية كثيفة.