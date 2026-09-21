شكا مرتادو الطريق الدولي الرابط بين محافظة صامطة وحي الجرادية بمنطقة جازان، من انتشار تشققات وتصدعات وحفر كبيرة في الطبقة الأسفلتية، خصوصاً عند دخول حي الجرادية وحتى الخروج منه، مؤكدين أن تدهور الطريق ألحق أضراراً بالمركبات، ويزداد خطره مع هطول الأمطار التي تحول الحفر إلى مصايد مائية تهدد المركبات العابرة.

وطالب أصحاب المركبات ومرتادو الطريق، عبر «عكاظ»، الجهات المختصة بسرعة الوقوف على وضع الطريق، ومتابعة أسباب تدهور السفلتة، وإعادة تأهيله ومعالجة التصدعات والحفر التي تنتشر على امتداده، مؤكدين أن الطريق يشهد حركة مرورية كثيفة ويخدم عدداً كبيراً من القرى المتجهة إلى محافظة صامطة.

وأوضح عبدالله صميلي، أن الطريق الدولي الذي يعبر منتصف حي الجرادية يعد من الطرق الحيوية والرئيسية في المنطقة، إذ تعبره يومياً آلاف المركبات، مشيراً إلى أن طبقته الأسفلتية أصبحت ضعيفة ومتهالكة وتحتاج إلى إعادة سفلتة ومعالجة شاملة للحفر والتشققات.

وطالب صميلي الجهات المختصة بسرعة التدخل وإعادة تأهيل الطريق بما يتناسب مع أهميته وحجم الحركة المرورية عليه، خصوصاً أنه يخدم سكان عدد من القرى.

من جهته، أبدى عبدالرحمن سهلي، استغرابه من الحالة التي وصل إليها الطريق، خصوصاً عند دخول حي الجرادية، موضحاً أن الطبقة الأسفلتية تحولت إلى حفر وتشققات تعيق حركة المركبات، وتجعل السائق يشعر وكأنه يقود في طريق وعر وليس طريقاً دولياً.

ودعا سهلي الجهة المختصة، سواء إدارة الطرق بمنطقة جازان أو البلدية المعنية، إلى سرعة إعادة سفلتة الطريق بجودة عالية، واستخدام طبقة أسفلتية تتحمّل حجم الحركة المرورية اليومية، بما يضمن سلامة مستخدميه ويحافظ على المركبات.