أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة مباراة منتخبَي إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 إلى طاقم تحكيم عربي، يتقدمه الحكم الأردني أدهم مخادمة حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه محمد بكار وأحمد الرويلي، فيما يتولى الحكم السعودي خالد الطريس مهمات الحكم الرابع، ويشارك السعودي محمد العبكري حكماً مساعداً احتياطياً.



وتقام المباراة ضمن منافسات دور الـ32، بعد تأهل المنتخب الإنجليزي متصدراً للمجموعة الـ12 برصيد 7 نقاط، فيما بلغ منتخب الكونغو الديمقراطية الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.