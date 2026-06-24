يُعد المشجع الكونغولي ميشيل كُوكا مبولادينغا، المعروف أيضا بلقب «رجل التمثال»، من أبرز الحاضرين في مدرجات كأس العالم 2026، بعدما لفت الأنظار بسلوك غير مألوف يتمثل في الوقوف بلا حركة طوال مجريات المباريات التي يخوضها منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.



ويظهر مبولادينغا في المدرجات مرتديا بدلة رسمية كاملة غالبا ما تحمل ألوان العلم الكونغولي، مع وضعية ثابتة يرفع خلالها ذراعه اليمنى، في مشهد يحاكي تمثالا برونزيا في العاصمة كينشاسا يعود للزعيم التاريخي باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء للبلاد وأحد أبرز رموز الاستقلال في ستينيات القرن الماضي.



وبحسب تقارير صحفية، فإن هذه الوضعية ليست سلوكا عابرا، بل ممارسة يلتزم بها منذ عام 2013 خلال مباريات المنتخب، قبل أن تتسع دائرة شهرته خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025–2026، وصولًا إلى كأس العالم الحالي، حيث بات من الوجوه الجماهيرية المعروفة في الملاعب.



وتشير المعلومات إلى أن مبولادينغا لم يتمكن من حضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في البطولة بسبب إجراءات حجر صحي مرتبطة بظروف صحية في بلاده، قبل أن يظهر لاحقا في المكسيك في المواجهة الثانية أمام كولومبيا ضمن دور المجموعات.



ويُنظر إلى وقوفه الثابت بوصفه تعبيرا رمزيا مرتبطا بالهوية الوطنية واستحضارا لشخصية لومومبا، فيما تحول حضوره المتكرر إلى عنصر بصري لافت في تغطيات المباريات، خصوصا مع تزايد انتشار صوره عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل خلال البطولة.