حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليؤكد بذلك صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط ويقترب من بلوغ الأدوار الإقصائية دون تعقيدات حسابية.



وجاءت أفضلية المنتخب الفرنسي واضحة منذ بداية اللقاء، إذ فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ والضغط العالي، ما مكنه من التحكم في إيقاع المباراة أمام محاولات عراقية محدودة لم تترجم إلى خطورة حقيقية على المرمى. وتمكن كيليان مبابي من افتتاح التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يعزز المنتخب الفرنسي تفوقه في الشوط الثاني بهدف ثانٍ حمل توقيعه، مؤكداً حضوره الحاسم في المواجهة.



وفي الدقائق اللاحقة، واصل المنتخب الفرنسي سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، ليضيف الهدف الثالث عبر عثمان ديمبيلي، منهياً آمال المنتخب العراقي في العودة إلى اللقاء.



وبهذا الانتصار، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى ست نقاط، ليحسم عملياً تأهله إلى دور الـ32، فيما تلقى منتخب العراق خسارته الثانية على التوالي، ليبقى دون نقاط ويصبح موقفه في المجموعة بالغ التعقيد قبل الجولة الأخيرة.