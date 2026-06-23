يلتقي منتخب السنغال مع نظيره النرويجي، الساعة الثالثة من صباح اليوم (الثلاثاء) بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لطموحات المنتخبين، في ظل اختلاف موقفهما بعد الجولة الافتتاحية.



ويدخل المنتخب النرويجي المباراة وهو في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة (I) برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني، بعدما استهل مشواره بانتصار منح الفريق أفضلية مبكرة في سباق التأهل. في المقابل، يبحث المنتخب السنغالي عن تسجيل حضوره الأول في البطولة وحصد أولى نقاطه بعد أن بقي دون رصيد عقب الجولة الأولى.



ويسعى المنتخب النرويجي إلى مواصلة بدايته القوية وتحقيق فوز جديد يمنحه إنجازاً تاريخياً، إذ لم يسبق له أن حقق أكثر من انتصار واحد خلال أي مشاركة سابقة له في كأس العالم، بينما يتمسك المنتخب السنغالي بفرصه في المنافسة على بطاقة العبور إلى الدور القادم من خلال العودة بنتيجة إيجابية.



وتمنح الأرقام الأخيرة أفضلية معنوية للنرويج، بعدما حقق المنتخب 11 انتصاراً متتالياً في مبارياته الرسمية، سجل خلالها 50 هدفاً واستقبلت شباكه سبعة أهداف فقط، فيما تعود آخر خسارة له إلى أكتوبر 2024 أمام النمسا بنتيجة 5-1 ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.



وتُعد هذه المشاركة الرابعة فقط للمنتخب النرويجي في نهائيات كأس العالم، ويأمل في تجاوز سجله السابق وتحقيق أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



على الجانب الآخر، يدخل المنتخب السنغالي المواجهة وسط حاجة واضحة إلى تحسين نتائجه الدفاعية، بعدما استقبل أهدافاً في آخر 12 مباراة له بكأس العالم، رغم امتلاكه سجلاً قوياً في بدايات مواجهاته أمام المنتخبات الأوروبية، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتعادلاً مقابل خسارة واحدة في أول خمس مباريات، قبل أن يتعرض لثلاث هزائم متتالية أمام منتخبات أوروبية، من بينها خسارته في الجولة الافتتاحية أمام فرنسا.



وتحمل مواجهة النرويج والسنغال طابعاً خاصاً، كونها الأولى بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، كما تأتي بعد أكثر من 20 عاماً على آخر لقاء جمعهما، عندما التقيا ودياً في مارس 2006 بمدينة داكار، وانتهت المباراة بفوز منتخب السنغال بنتيجة 2-1.



وسبق للنرويج أن واجهت منتخباً أفريقياً واحداً فقط في تاريخ كأس العالم، حين تعادلت مع المغرب بنتيجة 2-2 في نسخة 1998 بعد تأخرها في النتيجة، فيما يدخل المنتخب السنغالي اللقاء مدركاً أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في المنافسة ضمن المجموعة.