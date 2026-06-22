قرأت الصحافة الإسبانية فوز منتخبها على السعودية 4-0 بوصفه عودة سريعة للثقة بعد التعثر الافتتاحي أمام الرأس الأخضر، وركزت معظم التغطيات على ثلاثة عناوين؛ حضور لامين يامال، حسم ميكيل أويارزابال، وتصحيح لويس دي لا فوينتي مسار المنتخب.

صحيفة «إل باييس» وصفت الفوز بأنه انتصار مريح أزاح بقايا القلق بعد التعادل الأول، ورأت أن إسبانيا استعادت إيقاعها الهجومي أمام منتخب سعودي وجد نفسه تحت ضغط مبكر. أما «آس» فاختارت عنواناً مباشراً: «هذه هي إسبانيا»، في إشارة إلى عودة النسخة القوية من بطل أوروبا، مع إشادة خاصة بأويارزابال الذي سجل هدفين وصنع هدفاً خلال أول 24 دقيقة.

«موندو ديبورتيفو» منحت لامين يامال مساحة الصدارة، وكتبت عن «هالة لامين» التي رفعت إسبانيا أمام السعودية، بعد هدف افتتح المباراة ومنح الفريق اندفاعته الأولى. وذهبت «كادينا سير» إلى أن تغييرات دي لا فوينتي صنعت الأثر المباشر، ومنحت المنتخب حيوية أعلى وحسماً أسرع.

في الجانب السعودي، بدت القراءة الإسبانية قاسية؛ دفاع تحت ضغط، هدف مبكر كسر التوازن، ومساحات استفاد منها المنتخب الإسباني سريعاً.

الخلاصة الإسبانية؛ الفوز على السعودية أعاد ترتيب صورة إسبانيا في المجموعة، ووضع «الأخضر» أمام مواجهة أخيرة بطابع إنقاذي أمام الرأس الأخضر.