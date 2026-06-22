اجتمع وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عقب نهاية مواجهة «الأخضر» أمام المنتخب الإسباني، التي انتهت بفوز إسبانيا بأربعة أهداف دون مقابل، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.



وعكس اجتماع وزير الرياضة اهتمامه المباشر بالمنتخب الوطني، وحرصه على مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، ومتابعة استعداداتهم للمباراة القادمة في مشوار كأس العالم 2026، وتعزيز الجوانب المعنوية بعد الهزيمة الثقيلة.



وأكد وزير الرياضة للاعبين على أهمية طي صفحة المباراة، والتركيز على المواجهة القادمة أمام منتخب الرأس الأخضر، ومواصلة العمل بروح عالية ومسؤولية كبيرة، مشدداً على أن تمثيل الوطن في المحفل العالمي يتطلب الإصرار وبذل المزيد من الجهد حتى نهاية مشوار المنتخب في البطولة.