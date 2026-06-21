أكد مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان أن لاعبي «الأخضر» يتحملون كامل المسؤولية عن الخسارة أمام منتخب إسبانيا، مشدداً على أن الفريق لن يبحث عن أي مبررات أو أعذار بعد النتيجة الثقيلة.



وقال الحمدان في تصريحات عقب المباراة: «الحمد لله على كل حال، لم نقدم المستوى الذي يشفع لنا لتحقيق نتيجة إيجابية. لعبنا أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم، وكان منتخب إسبانيا الأفضل ويستحق النتيجة».



وأضاف: «نعرف حجم غضب الجماهير، وصدقوني نحن أكثر غضباً منهم. نشعر بغضب الجماهير وغضبنا أكبر، لكننا نتحمل المسؤولية كاملة ولن نبحث عن الأعذار، لأن هدفنا منذ البداية كان التأهل».



وأشار مهاجم «الأخضر» إلى أن التركيز بات منصباً على المواجهة القادمة، قائلاً: «الخسارة صعبة ونحن نشعر بما تشعر به الجماهير، لكن هدفنا جميعاً هو العبور إلى الدور الثاني. أمامنا مباراة مصيرية، والتأهل لا يزال بأيدينا، وعلينا أن نظهر رد فعل قوياً».



واختتم الحمدان حديثه برسالة تفاؤل إلى الجماهير السعودية، مؤكداً: «بإذن الله سنعمل على تصحيح الأخطاء وإسعاد جماهيرنا في المباراة القادمة، ونأمل أن نلتقي بعد أربعة أيام ونحن نحتفل بالتأهل إلى الدور التالي».