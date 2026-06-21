علّق لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق فيصل أبو ثنين على خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإسباني بنتيجة (4-0) ضمن منافسات كأس العالم 2026، معتبراً أن النتيجة جاءت انعكاساً للفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين، وموجهاً في الوقت ذاته انتقادات حادة لمنظومة كرة القدم السعودية.



وأوضح أبو ثنين، عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الفارق بين المنتخبين لا يقتصر على مستوى اللاعبين، بل يمتد إلى الاستقرار الفني وآليات العمل، مشيراً إلى أن المنتخب الإسباني يقوده جهاز فني يعمل منذ ثلاث سنوات، في حين لم يمضِ على تولي مدرب المنتخب السعودي سوى فترة وجيزة.



وانتقد اللاعب الدولي السابق النهج الفني الذي اتبعه مدرب المنتخب، مبيناً أن الطريقة التي خاض بها المباراة لم تتناسب مع إمكانات اللاعبين، وأسهمت في تسهيل مهمة المنتخب الإسباني، إلى جانب وجود فارق كبير في الخبرات والإمكانات الفنية بين عناصر المنتخبين.



وأكد أبو ثنين أن التحديات لا تقتصر على نتائج مباراة واحدة، بل ترتبط بمنظومة العمل الكروي عموماً، مشدداً على أن كرة القدم السعودية بحاجة إلى مراجعة شاملة لأساليب التخطيط والإدارة، ووضع إستراتيجيات طويلة المدى تسهم في تطوير المنتخبات الوطنية وتحسين مخرجاتها.



وأضاف أن حجم الإنفاق والإمكانات المتوافرة يجب أن يقابلهما عمل مؤسسي أكثر فاعلية، معتبراً أن تطوير منظومة كرة القدم يتطلب الاستفادة من الكفاءات المتخصصة، وبناء خطط واضحة تحقق الاستدامة والقدرة على المنافسة في المحافل القارية والدولية.



واختتم أبو ثنين حديثه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تستدعي إعادة تقييم شاملة لمنظومة كرة القدم، بما يسهم في معالجة التحديات الحالية، وبناء أسس فنية وإدارية قادرة على الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية مستقبلاً.