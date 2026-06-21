واصل المنتخب الألماني تأكيد عمقه الهجومي عبر تاريخ مشاركاته في كأس العالم، بعدما عزز موقعه كأكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف بواسطة اللاعبين البدلاء في تاريخ البطولة، برصيد 22 هدفاً.



ويتفوق «المانشافت» في هذه القائمة على المنتخب الإيطالي صاحب المركز الثاني بـ16 هدفاً، فيما تحتل هولندا المركز الثالث برصيد 15 هدفاً، تليها إسبانيا بـ13 هدفاً، ثم الأرجنتين بـ10 أهداف.



ويعكس هذا الرقم قدرة المنتخبات الكبرى على الاستفادة من دكة البدلاء وإحداث الفارق خلال المباريات، وهو ما برز بوضوح في العديد من النسخ السابقة للمونديال، إذ لعب البدلاء أدواراً حاسمة في تغيير النتائج وحسم المواجهات.