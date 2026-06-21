واصل النجم الإيفواري فرانك كيسيه تقديم إسهاماته مع منتخب بلاده، بعدما تمكن من تسجيل هدف في مواجهة ألمانيا الجارية الآن ضمن منافسات كأس العالم 2026، ليضيف بصمة جديدة إلى سجله الدولي الحافل.



ورفع كيسيه الملقب جماهيرياً بـ«الرئيس» رصيده إلى 16 هدفاً دولياً بقميص منتخب كوت ديفوار، خلال 104 مباريات خاضها مع «الأفيال»، في مسيرة امتدت لسنوات كان خلالها أحد أبرز العناصر في تشكيلة المنتخب بفضل حضوره القوي في خط الوسط وقدرته على المساهمة هجومياً ودفاعياً.



ويؤكد هذا الهدف استمرار أهمية كيسيه في صفوف المنتخب الإيفواري، ليس فقط من خلال أدواره التكتيكية، بل أيضا بقدرته على التسجيل في المناسبات الكبرى، ليواصل كتابة أرقامه المميزة مع منتخب بلاده على الساحة الدولية.