دخلت المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم 2026 منافسات البطولة وسط تفاؤل واسع بتحقيق حضور تاريخي، بعدما سجلت رقماً غير مسبوق في عدد المتأهلين إلى النهائيات. غير أن الجولة الأولى من دور المجموعات انتهت من دون أي انتصار عربي، في حصيلة عكست تبايناً واضحاً في مستويات الأداء والنتائج.



ويمثل العرب في النسخة الحالية كل من المغرب والجزائر ومصر وتونس عن القارة الأفريقية، إلى جانب السعودية وقطر والأردن والعراق عن القارة الآسيوية. وأسهم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً في زيادة عدد المقاعد المخصصة لآسيا وأفريقيا، ما أتاح حضوراً عربياً غير مسبوق، وشهد الظهور الأول للأردن في النهائيات، مقابل المشاركة الثانية لكل من العراق وقطر، والرابعة لمصر.



وعلى الرغم من غياب الانتصارات، فإن النتائج العربية تفاوتت بين تعثرات ثقيلة ونتائج إيجابية نسبياً.



وتصدرت مواجهة المغرب والبرازيل اهتمامات الجولة، نظراً لما تحمله من قيمة فنية وتاريخية، إذ جمعت بين المنتخب البرازيلي المتوج بخمسة ألقاب عالمية، ومنتخب المغرب الذي حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغه نصف نهائي مونديال 2022 كأول منتخب أفريقي يحقق ذلك.



وأنقذت قطر بدايتها من الخسارة بعدما أدركت التعادل أمام سويسرا بهدف متأخر سجله المدافع بوعلام خوخي، في نتيجة منحت المنتخب القطري نقطة ثمينة بعد مشاركته الأولى الصعبة على أرضه في نسخة 2022. في المقابل، تلقى المنتخب التونسي أقسى خسارة عربية في الجولة الافتتاحية بسقوطه أمام السويد بنتيجة 1-5.



وشهدت الجولة مؤشرات إيجابية أخرى، بعدما تقدمت مصر على بلجيكا بهدف لإمام عاشور قبل أن تستقبل شباكها هدف التعادل بالنيران الصديقة عبر محمد هاني، فيما خرج المنتخب السعودي بنقطة مهمة أمام الأوروغواي بعد أن كان على مقربة من الفوز بعد تقدمه بهدف المدافع عبدالإله العمري في الدقيقة 41، قبل أن يعادل منتخب الأوروغواي النتيجة في الدقيقة 81 عبر ماكسيميليانو أراوخو.



لكن النتائج العربية عادت إلى التراجع في ختام الجولة، إذ خسر العراق أمام النرويج 1-4 في ثاني مشاركة له بتاريخ كأس العالم بعد نسخة 1986، فيما تعرضت الجزائر لهزيمة قاسية أمام الأرجنتين، التي تألق قائدها ليونيل ميسي بتسجيل ثلاثة أهداف. أما الأردن، فاستهل أول ظهور له في النهائيات بالخسارة أمام النمسا بنتيجة 1-3.



وبذلك اختتمت المنتخبات العربية الجولة الأولى برصيد محدود تمثل في ثلاثة تعادلات وخمس هزائم، لتبقى آمالها معلقة على الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.