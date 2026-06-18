التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء اعتزاز وزارة الداخلية بمنسوبيها المتقاعدين وما قدموه من جهود مخلصة خلال سنوات خدمتهم، أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الوطن والمواطن.

ونوّه وزير الداخلية بما يتمتع به المتقاعدون من خبرات وتجارب متراكمة، مشيداً بما بذلوه من عطاء وتفانٍ في أداء واجباتهم، متمنياً لهم دوام الصحة والتوفيق.

حضر اللقاء، نائب أمير منطقة الباحة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لوزير الداخلية.