يرى بوكايو ساكا، الذي تُوِّج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، أن منتخب إنجلترا يمتلك المقومات اللازمة للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم في نسختها الـ23، مشيراً إلى أن عناصر الموهبة والطموح والثقة متوافرة داخل الفريق.



وكان نجم أرسنال جزءاً من المنتخب الإنجليزي الذي بلغ نهائي النسختين الأخيرتين من بطولة كأس أوروبا، قبل أن يخسر أمام إيطاليا ثم إسبانيا، كما شارك في مشوار الفريق إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022، بعد أن كان المنتخب قد وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.



وخلال حديثه من معسكر إنجلترا التدريبي في كانساس سيتي، أكد ساكا أن المشاركات السابقة منحت اللاعبين خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في البطولة الحالية، قبل المواجهة الافتتاحية أمام كرواتيا.



وقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إن كل بطولة سابقة حملت دروساً مختلفة، موضحاً أن الوصول إلى النهائي مرتين عزز من خبرات المجموعة. وأضاف أن العامل الأهم يتمثل في الإيمان بالقدرات، مشيراً إلى أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين تتمتع بالموهبة والحماس والثقة بالنفس.



كما شدد على وجود شخصيات قيادية مؤثرة داخل الفريق، معتبراً أن امتلاك الثقة والإيمان قد يكون مفتاح الانتقال إلى المرحلة التالية وتحقيق اللقب العالمي الثاني في تاريخ الكرة الإنجليزية، بعد الإنجاز الوحيد الذي تحقق عام 1966.



وأكد ساكا أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية، وأن اللاعبين يعيشون حالة معنوية مرتفعة، معبراً عن حماس الجميع لانطلاق المنافسات وخوض المباراة الأولى في البطولة.



وأشار جناح أرسنال إلى أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم منحه وزملاءه الدوليين القادمين من النادي اللندني دفعة معنوية كبيرة، موضحاً أن هذا النجاح وفر لهم مزيداً من الثقة والراحة الذهنية قبل خوض تحدي كأس العالم.



وفي ما يتعلق بحالته البدنية، كان مدرب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، قد أوصى بالتعامل بحذر مع ساكا بعد تعرضه لمشكلة في وتر أخيل خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم المحلي. إلا أن اللاعب أكد جاهزيته الكاملة للمشاركة، مشدداً على أنه بات مستعداً لخوض المباريات والانطلاق بقوة قبل لقاء كرواتيا في أرلينغتون بولاية تكساس.



وتضم مجموعة إنجلترا أيضاً منتخبي غانا وبنما، ويسعى منتخب «الأسود الثلاثة» إلى بدء مشوارهم بأفضل صورة ممكنة في طريق البحث عن المجد العالمي.