رغم خروج المنتخب السعودي بنقطة ثمينة من مواجهته الافتتاحية أمام أوروغواي في كأس العالم 2026، فإن الهدف الذي استقبله في الدقائق الأخيرة حرمه من إنهاء مباراة مونديالية بشباك نظيفة، وأعاد إلى الواجهة رقماً سلبياً يلازم «الأخضر» في تاريخ مشاركاته بالبطولة.



وانتهى لقاء المنتخب السعودي ونظيره الأوروغوياني في اللقاء الذي جمعهما على ملعب هارد روك بمدينة ميامي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالتعادل 1-1. وتقدم «الأخضر» عبر عبدالإله العمري في الدقيقة 41، قبل أن يدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل لأوروغواي في الدقيقة 80 مستفيداً من كرة ارتدت من الحارس محمد العويس.



وعلى الرغم من الأداء المميز الذي قدمه العويس وتصديه لعدة فرص خطرة خلال المباراة، فإن الهدف الأوروغوياني أبقى المنتخب السعودي بعيداً عن الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الـ19 من أصل 20 مباراة خاضها في نهائيات كأس العالم.



وتعود المباراة الوحيدة التي خرج فيها المنتخب السعودي بشباك نظيفة إلى مشاركته الأولى في مونديال 1994، عندما حقق فوزه التاريخي على بلجيكا بهدف سعيد العويران. ومنذ ذلك الانتصار، استقبلت شباك «الأخضر» أهدافاً في جميع مبارياته المونديالية اللاحقة.



في المقابل، منح التعادل المنتخب السعودي نقطة مهمة في مستهل مشواره بالبطولة، كما سجل ثالث تعادل له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد تعادليه أمام جنوب أفريقيا 1998، وتونس 2006.