فرض المنتخب الياباني التعادل 2-2 على نظيره الهولندي في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، ليحصد نقطة ثمينة في بداية مشواره بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وشهدت المباراة إثارة كبيرة في شوطها الثاني، إذ افتتح قائد هولندا فيرجيل فان دايك التسجيل في الدقيقة 51، قبل أن يرد كايتو ناكامورا سريعاً بهدف التعادل لليابان بعد ست دقائق فقط. وعادت المنتخب الهولندي للتقدم مجدداً عبر كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 64، إلا أن دايتشي كامادا خطف هدف التعادل القاتل لمنتخب «الساموراي» في الدقيقة 89.



ولم تقتصر أهمية النتيجة على النقطة التي حصدها المنتخب الياباني، بل حملت بعداً تاريخياً بعدما أنهت اليابان السجل المثالي لهولندا أمام المنتخبات الآسيوية في كأس العالم، إذ حقق المنتخب البرتقالي الفوز في جميع مواجهاته الست السابقة ضد منتخبات القارة.



كما واصل المنتخب الياباني ظهوره القوي في المباريات الافتتاحية للمونديال، بعدما حافظ على سجله الإيجابي للمرة الثالثة توالياً، عقب انتصاريه على كولومبيا في مونديال 2018 وألمانيا في نسخة 2022، ليؤكد قدرته على تقديم انطلاقة قوية في أكبر المحافل الكروية.