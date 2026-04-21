تترقّب جماهير نادي أبها الرياضي، وبشكل خاص في منطقة عسير، مواجهة فريقها أمام الطائي، والتي قد تضعه على أعتاب الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.



وتقام المباراة مساء اليوم عند الساعة 7:15 ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل. ويدخل أبها اللقاء وهو يملك 71 نقطة، فيما يمتلك الطائي 30 نقطة، حيث إن فوز أبها سيمنحه بطاقة التأهل الأولى مباشرة إلى دوري روشن، في إنجاز يُسجَّل لإدارة النادي خلال عامها الأول بعد تكليفها، خصوصاً عقب هبوط الفريق في نهاية الموسم الماضي.



ومن المنتظر أن يحظى اللقاء بحضور ودعم ومؤازرة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتباره امتداداً للدعم الكبير الذي يقدمه لنادي أبها خصوصاً، ولأندية المنطقة عموماً.