يستعد الأهلي السعودي لمواجهة نظيره فيسيل كوبي الياباني غداً (الإثنين) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.



ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع يفاضل يايسله بين ريان حامد ومحمد عبدالرحمن في مركز الظهير الأيمن، ومن المرجح أن يزج بالمدافع ميريح ديميرال بجانب روجر إيبانيز وزكريا هوساوي، وذلك في أول ظهور للنجم الدولي التركي كلاعب أساسي منذ 60 يوماً إثر تعرضه لإصابة عضلية غيّبته عن استحقاقات مهمة لفريقه ومنتخبه التركي الذي افتقد خدماته في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.



وفي خط الوسط، يُتوقع مشاركة فرانك كيسيه وفالنتين أتانجانا وزياد الجهني، إلى جانب الثنائي الهجومي جالينو ورياض محرز، فيما يقود خط الهجوم إيفان توني.



ويدخل الأهلي المواجهة بطموح تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، في مواجهة مرتقبة أمام الفريق الياباني.