كشف نجم كرة القدم الإنجليزية السابق غاري لينيكر سبب توتر علاقته بقائد النصر كريستيانو رونالدو.

وقال لينيكر في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «كريستيانو رونالدو لا يحبني كثيراً، لم أغضبه بأي شيء قلته عنه، لكنه ألغى متابعتي على إنستغرام بسبب تفضيلي لميسي كلاعب كرة قدم، لكنني سأتجاوز الأمر».

مزاح ودعوة للصلح

وأضاف مازحاً: «سأظل أحب رونالدو دائماً، لقد قابلته مرات عديدة، أعلم أنه مستاء، من فضلك يا كريستيانو، اتصل بي لنعد أصدقاء».

سبب تفضيل ميسي

وأوضح لينيكر سبب تفضيله ميسي على كريستيانو قائلاً: «ميسي لاعبي المفضل على مر العصور، ببساطة لأنه أفضل لاعب على الإطلاق، في رأيي، حتى الفرق بينه وبين بعض العظماء الحقيقيين، كرويف، زيدان، ورنالدو واضح ومذهل حقاً، ولولا إصابات رونالدو «البرازيلي» لكان اسمه مطروحاً في النقاش». وختم حديثه قائلاً: «لو أن عليّ اختيار 4 لاعبين، لاخترت بيليه، مارادونا، ميسي، ورونالدو البرازيلي».

منافسة تاريخية بين رونالدو وميسي

واستمر الجدل بين رونالدو وميسي لنحو عقدين من الزمن بعد تنافسهما وجهاً لوجه على أكبر الألقاب والجوائز في كرة القدم.

بدأت منافستهما منذ أيام لعبهما في برشلونة وريال مدريد، إذ تنافسا على جائزة الكرة الذهبية، وفاز ميسي بـ8 جوائز بينما فاز رونالدو بـ5 جوائز.

ويتفوق رونالدو على ميسي في عدد الأهداف، إذ سجل قائد النصر 968 هدفاً، بينما أحرز ميسي 914 هدفاً.