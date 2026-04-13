علمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن شركة نادي الأهلي السعودي تتجه إلى التقدم بطلب رسمي لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مواجهته المرتقبة أمام مضيفه النصر، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في ظل تصاعد حالة الاستياء داخل النادي من القرارات التحكيمية في الجولة الماضية.



وأشارت المصادر إلى أن هذا التحرك يأتي امتداداً للجدل الذي صاحب لقاء الأهلي أمام الفيحاء في الجولة الـ29، الذي أثار تحفظات داخل أروقة النادي، بعد قناعة مسؤوليه بأن بعض القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر على سير المباراة ونتيجتها، وانعكاس ذلك على موقع الفريق في جدول الترتيب.



وكانت شركة الأهلي قد أصدرت بياناً عقب اللقاء عبّرت فيه عن استيائها من الأخطاء التحكيمية التي وصفتها بالمؤثرة، مطالبة بالاطلاع على تسجيلات محادثات طاقم التحكيم مع غرفة تقنية الفيديو (VAR)، إلى جانب تقديم توضيحات رسمية للحالات المثيرة للجدل، في خطوة عكست حجم الاعتراض الرسمي داخل النادي.



وبيّنت المصادر أن التوجه لطلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة النصر يأتي كإجراء احترازي لضمان أعلى درجات العدالة التحكيمية، خصوصاً في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق المراكز المتقدمة، وفي ظل الحساسية التي تحيط بالمواجهات المباشرة بين الفرق المنافسة.