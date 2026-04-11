رمى الأسطورة الأوروغوانية لويس سواريز الكرة في مرمى مدرب منتخب بلاده مارسيلو بيلسا، بشأن عودته إلى المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.



وفتح الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، باب العودة لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.



وطبقاً لتقارير إعلامية، قال سواريز في تصريحات نشرها موقع «فوت ميركاتو»: «إذا كانوا بحاجة لي، فلن أرفض مطلقاً اللعب للمنتخب الوطني».



وأضاف: «منذ اعتزالي اللعب الدولي، انخفض الحماس والشغف قليلاً. لا يزال الشغف والأحلام موجودين، لكن الأمر لم يعد كما كان».



وجاءت هذه التصريحات بعد مشاركة حاسمة مع إنتر ميامي الأسبوع الماضي؛ حيث أثبت سواريز مجدداً قدرته على تغيير مجرى المباريات عقب تسجيله هدفاً منح فريقه التعادل 2-2 أمام أوستن الأحد الماضي، في افتتاح ملعبه الجديد، بل اعتقد المهاجم الأوروغوياني أنه خطف الفوز في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتم إلغاء هدفه.



وسيكون ظهور سواريز حال عودته عن الاعتزال الدولي في المواجهة الأولى لمنتخب الأوروغواي أمام المنتخب السعودي التي ستقام الاثنين 15 يونيو على ملعب هارد روك في ميامي.