كلما أشرقت شمس عيد الأضحى المبارك، تتبدى للمتأمل صورة المملكة العربية السعودية في أبهى حُللها؛ وطنٌ لا يكتفي بصناعة التاريخ، بل يعيد صياغة المستقبل بكفاءة واقتدار. يحلّ العيد هذا العام، والوطن يرتدي ثوب الفخر، مجسّدًا أسمى معاني العطاء والمسؤولية الشاملة تجاه الأمة الإسلامية. إنها التهنئة الصادقة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي النبيل، تهنئة ممزوجة بالرحمات في المشاعر المقدسة وعزيمة الرجال في الميدان، ليتأكد للجميع أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تجامل في قاموس السياسة والتنمية السعودي، بل توثق نجاحًا قياسيًا غير مسبوق في هذا الموسم الاستثنائي.

فلم يعد الحج مجرد إدارة حشود، بل تحوّل بفضل رؤية السعودية 2030 إلى منظومة رقمية ولوجستية متكاملة تدار بأعلى معايير الحوكمة والذكاء الاصطناعي، حيث استقبلت المملكة في هذا الموسم 1,673,230 حاجًا وحاجة من مختلف أصقاع الأرض، يمثل حجاج الخارج منهم نحو 90% بواقع 1,506,576 حاجًا، قدموا عبر 171 جنسية ليعودوا إلى بلدانهم بنبأ واحد عنوانه العريض أن السعودية نجحت وبامتياز في فلسفة التطوير اللوجستي.

هذا النجاح المبهر لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل دؤوب وتخطيط إستراتيجي عميق؛ إذ سخّرت الدولة جيشًا بشريًا قوامه 420,070 موظفًا ومشتغلًا في القطاعات الأمنية والصحية والخدمية، ساندهم في ذلك وعي مجتمعي تجسّد في مشاركة 34,540 متطوعًا ومتطوعة، قدّموا مهامهم التطوعية بدافع الشغف والواجب الإنساني. علاوة على ذلك، أثبتت مبادرة طريق مكة عمق الرؤية الإستراتيجية لتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن، حيث استفاد منها هذا العام 314,337 حاجًا من 8 دول، اختصرت لهم المبادرة عناء السفر والانتظار في دقائق معدودة، لتصبح المملكة نموذجًا عالميًا يحتذى به في إدارة الفعاليات الكبرى.

إن هذا التناغم المبهر بين الروحانية والتقنية هو الجواب الحاسم على كل مشكك، والبرهان الساطع على أن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقلت خدمات الحج من مرحلة التسهيل إلى مرحلة الإثراء والرفاهية. كل عام والوطن بقادته وشعبه ومقدساته بألف خير، ودامت السعودية منارة أمن وأمان، وحاضنة لكل تطلعات الغد المشرق.