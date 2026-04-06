تأهل الملاكم السعودي نايف الغزواني إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقرر إقامتها في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل الرياضة السعودية، ليصبح أول لاعب سعودي يتأهل إلى هذا الحدث الأولمبي في منافسات الملاكمة.

وجاء تأهل الغزواني بعد برنامج إعدادي متكامل نفذه الاتحاد السعودي للملاكمة، شمل إقامة عدد من البطولات المحلية واكتشاف المواهب من خلال بطولة «حزام المملكة» للفئات السنية، التي أسهمت في إبراز مجموعة من اللاعبين الواعدين، قبل اختيار نخبة منهم للانضمام إلى برنامج تطويري مكثف.

وخضع اللاعبون ضمن البرنامج لمعسكر تدريبي في نادي مايك تايسون، تحت إشراف مدربين متخصصين يمثلون الاتحاد السعودي للملاكمة، قبل استكمال مراحل الإعداد عبر معسكر خارجي في تايلند، ضمن خطة فنية وبدنية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الخبرات الدولية.

وتُوّجت هذه الجهود بالمشاركة في بطولة World Boxing U19 Future Cup، إذ تمكن الغزواني من تحقيق الفوز على الملاكم الإيطالي فرانشيسكو زونيلي، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي، ليحسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد الشباب.

ويعكس هذا الإنجاز حجم العمل والتطوير الذي تشهده رياضة الملاكمة في المملكة، ويؤكد حضورها المتنامي على الساحة الدولية.