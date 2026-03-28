حسم نادي الجيل تأهله رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعدما ضمن الصعود قبل نهاية منافسات دوري الدرجة الثانية بجولتين، في إنجاز يعكس قوة الفريق واستقراره الفني طوال الموسم.



وجاء تأهل الجيل بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق العين الذي يملك 51 نقطة، ليؤكد أحقيته بالصعود بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.



ويُعد هذا الصعود عودة للجيل إلى دوري يلو، بعد هبوطه في موسم 2020-2021 إلى دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينجح في استعادة مكانه مجددًا بين أندية الدرجة الأولى.



ومن المنتظر أن يسعى الجيل في الموسم القادم إلى الظهور بشكل مميز وتثبيت أقدامه في دوري يلو، ومواصلة نتائجه الإيجابية.