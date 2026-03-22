أصدر مجلس إدارة الأهلي المصري بياناً رسمياً، عقب اجتماع عُقد برئاسة محمود الخطيب، وبحضور عدد من قيادات النادي، لمناقشة أوضاع فريق كرة القدم خلال الفترة الماضية.



وأوضح البيان أن الإدارة تتابع عن كثب حالة الحزن والغضب لدى جماهير النادي نتيجة خروج الفريق من البطولة القارية، مؤكداً أن ما تحقق خلال الفترة الماضية لا يتوافق مع حجم الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق، ولا يعكس مكانة النادي وتاريخه العريق على الصعيدين المحلي والقاري.



وأشار البيان إلى وجود أخطاء فنية وإدارية يجري العمل على معالجتها بشكل عاجل، مع اتخاذ عدد من القرارات التي تهدف إلى تصحيح المسار والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه القرارات تباعاً.



كما أكد البيان بدء عملية إعادة تقييم شاملة لقطاع كرة القدم، تشمل جميع العناصر، بما يتماشى مع رؤية النادي ومعايير الاحتراف في مختلف الجوانب، ضمن خطة تهدف إلى تطوير الأداء وضمان استمرارية النجاح على المدى الطويل.



واختتمت الإدارة بيانها بالتأكيد على ثقتها في جماهير النادي، مشيدة بدورها الداعم، ومشددة على العمل الجاد لتجاوز المرحلة الحالية، والعودة بالفريق إلى المسار الذي يحقق تطلعات محبي النادي ويليق بتاريخ الأهلي الكبير.