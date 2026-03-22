من المقرر أن تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، اجتماعًا مهمًا يوم الثلاثاء القادم، وذلك لمناقشة مستقبل دوري أبطال الخليج للأندية، لاسيما ما يتعلق بالمراحل النهائية من المسابقة.



وسيتركز اجتماع اللجنة التي يترأسها الدكتور خالد المقرن بشكل رئيس على بحث الآلية المناسبة لاستكمال مباريات الدور نصف النهائي والمباريات النهائية، في ظل المستجدات الحالية و الوضع الراهن بالمنطقة، وبما يضمن استمرارية المنافسة وفق أفضل المعايير التنظيمية.



وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم قد أشار في وقت سابق إلى أن لجنة المسابقات ستقوم بدراسة ملف استكمال البطولة، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء التوصيات التي ستخرج بها اللجنة.



ومن المتوقع أن تأخذ اللجنة خلال اجتماعها في الاعتبار كافة الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما يكفل إقامة المباريات المتبقية وفق مبادئ العدالة والمساواة بين الفرق المتنافسة، والحفاظ على الروح الرياضية التي تميز المسابقات.