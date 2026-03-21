فازت اليابان 1-0 على أستراليا البلد المضيف في نهائي ​كأس آسيا لكرة القدم للسيدات، اليوم (السبت)، لتحقق اللقب القاري للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ، وتتسبب ‌في خيبة أمل للجمهور القياسي الذي بلغ 74357 متفرجاً في ملعب أستراليا.



وسجلت مايكا هامانو الهدف الحاسم في الدقيقة 17، بعد أن استدارت خارج منطقة الجزاء وأطلقت تسديدة تجاوزت ماكنزي أرنولد حارسة مرمى أستراليا، والتي حاولت التصدي للكرة، لكنها استقرت في الشباك.



وقدمت أستراليا، بطلة آسيا 2010، أداء قوياً في مباراة ​نهائية عالية المستوى، ودفعت في النهاية ثمن عدم قدرتها على استغلال الفرص التي صنعتها.



وتم تقييد مهاجمة أستراليا سام كير ​داخل منطقة الجزاء، وفشلت زميلتها في الهجوم كايتلين فورد في استغلال مجموعة من الفرص.



واضطرت اليابان إلى ⁠الدفاع بشراسة في آخر 10 دقائق، مع اندفاع لاعبات أستراليا للهجوم، بدعم من أكبر حشد جماهيري في تاريخ كأس آسيا للسيدات، ​بحثاً عن هدف التعادل.



وتصدى الدفاع لتسديدتين من اللاعبة البديلة إيميلي فان إيجموند، كما تصدت حارس مرمى اليابان أياكا ياماشيتا ببراعة لضربة ​رأس من ألانا كينيدي بعد تمريرة إيلي كاربنتر العرضية.



وحافظت اليابان، بطلة العالم السابقة، والتي كانت تخوض نهائي كأس آسيا للمرة السابعة، على تقدمها لتضيف لقباً آسيوياً آخر إلى لقبيها في عامي 2014 و2018.



وقال نيلز نيلسن مدرب اليابان: «قاتلت الفتيات بكل ما أوتين من قوة، أنا فخور بهن حقاً. ​كان من الصعب الوصول إلى مستوانا المعهود. إنهن يستحقن الفوز بجدارة، فقد فزنا بست مباريات، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن ​نحصد الكأس»، طبقاً لـ«رويترز».



وندمت أستراليا على الفرص التي أهدرتها. وقال مدربها جو مونتيمورو: «سجلت اليابان هدفاً رائعاً في الشوط الأول، ولم نفعل نحن ذلك».



وأضاف: «أتيحت لنا فرص، وأتيحت ‌لليابان فرصتان ⁠أيضاً. كانت مباراة متكافئة، لكن اليابان حالياً فريق مذهل».



وحظيت فورد بفرصة لمنح أستراليا بداية مثالية في الدقيقة 11 بعد تمريرة طويلة، لكنها سددت الكرة مباشرة نحو ياماشيتا.



ومنحت ياماشيتا فورد فرصة أخرى بتمريرة خاطئة، لكن مهاجمة أرسنال لم تتمكن من الحصول على الزاوية المناسبة لتسديد الكرة.



كما صنعت اليابان فرصاً بتمريراتها الدقيقة وتوغلاتها على الأجنحة، وتصدت أرنولد ببراعة لتسديدة من اللمسة الأولى من هيكارو كيتاجاوا.



وجاءت فرصة ​أخرى لأستراليا بفضل تمريرة من كير ​قبل نهاية الشوط الأول ⁠بقليل، لكن على الرغم من أن فورد قابلت الكرة بلمسة أولى رائعة، ذهبت تسديدتها بعيداً عن المرمى.



وبعد نهاية الاستراحة، حصلت اليابانية ريكو أويكي هدافة البطولة برصيد 6 أهداف على فرصتين في ​غضون 3 دقائق لتعزيز موقعها في صدارة الهدافات، لكنها أخطأت في توجيه ضربة رأس من تمريرة ​كيتاجاوا العرضية، قبل ⁠أن تسدد المحاولة الثانية مباشرة نحو أرنولد حارسة مرمى أستراليا.



وواجهت اليابان اختباراً صعباً في الشوط الثاني لم تواجه مثله خلال الأسابيع الثلاثة التي قضتها في أستراليا، لكنها كانت تستحق اللقب بعد أن سجلت 29 هدفاً ولم تهتز شباكها سوى مرة واحدة في 6 مباريات ⁠خاضتها في ​البطولة.



وكانت الهزيمة بمثابة صدمة قاسية للجيل الذهبي لأستراليا، الذي كان يأمل في الفوز ​أخيراً بلقب كبير على أرضه بعد 3 سنوات من وصوله إلى قبل نهائي كأس العالم للسيدات التي استضافتها البلاد.



وقالت المدافعة ستيف كاتلي: «ربما تكون هذه واحدة من ​الأصعب (الهزائم) في مسيرتي. أعتقد أننا بذلنا كل ما في وسعنا. كنا شجاعات وصنعنا فرصاً، لكن الحظ لم يحالفنا».