تواجه استضافة مدينة فوكسبورو الأمريكية لمباريات كأس العالم 2026 تهديداً حقيقياً، بعدما لوحت السلطات المحلية بإلغاء إقامة الفعاليات على ملعب جيليت، ما لم يتم تأمين ميزانية ضخمة لتغطية النفقات الأمنية.



وأصدرت مديرة المدينة بيغ دنكان، تحذيراً شديد اللهجة في خطاب رسمي وجهته لمنظمي البطولة، أكدت فيه أن المدينة تحتاج إلى 8 ملايين دولار لتأمين السلامة العامة خلال المباريات السبع المقررة.



ووضعت دنكان شرطاً حازماً بضرورة توضيح مصدر التمويل قبل منتصف مارس القادم، وإلا «فلن يكون هناك كأس عالم في فوكسبورو»، مشددة على رفضها التام لتحميل دافعي الضرائب المحليين هذه الأعباء المالية.



ويضع هذا المأزق المالي اللجنة المنظمة في سباق مع الزمن، حيث يُعد الملعب ركيزة أساسية في البطولة، إذ من المقرر أن يستضيف مواجهات حاسمة في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباريات في ثمن وربع النهائي.