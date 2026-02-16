حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في النسخة الصادرة اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين، التي شهدت بعض التغييرات في قائمة العشرة الأوائل.



وجاء ألكاراز في المركز الأول برصيد 13150 نقطة، متقدما على الإيطالي يانيك سينر صاحب المركز الثاني بـ10300 نقطة، فيما حل الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثالثاً برصيد 5280 نقطة، والألماني ألكسندر زفيريف رابعاً برصيد 4605 نقاط، والإيطالي لورنتسو موزيتي خامساً برصيد 4405 نقاط.



وشهد التصنيف صعود الأسترالي أليكس دي مينور مركزين ليحتل المركز السادس عالمياً برصيد 4250 نقطة، محققاً أفضل تصنيف في مسيرته، وذلك بعد تتويجه بلقب دورة روتردام.



في المقابل، تراجع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم مركزاً واحداً إلى السابع (4230 نقطة)، وكذلك الأمريكي تايلور فريتس إلى المركز الثامن (4220 نقطة)، بعد خسارته نهائي دورة دالاس أمام مواطنه بن شيلتون، الذي حافظ بدوره على المركز التاسع برصيد 4050 نقطة رغم تتويجه باللقب في تكساس، بينما جاء الكازاخي ألكسندر بوبليك في المركز العاشر برصيد 3405 نقاط.



وفي فئة السيدات، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا تصدر التصنيف العالمي برصيد 10870 نقطة، متقدمة على البولندية إيغا شفيونتيك 7803 نقاط، فيما احتفظت الكازاخية إلينا ريباكينا بالمركز الثالث برصيد 7523 نقطة، والأمريكية كوكو غوف بالرابع برصيد 6423 نقطة متقدمة على مواطنتها جيسيكا بيغولا صاحبة المركز الخامس برصيد 5888 نقطة، وحلت الأمريكية الأخرى أماندا أنيسيموفا بالمركز السادس برصيد 5690 نقطة.



من جانبها، احتلت الروسية ميرا أندرييفا المركز السابع برصيد 4786 نقطة، متقدمة على الإيطالية جازمين باوليني برصيد 4157 نقطة، صاحبة المركز الثامن، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز التاسع برصيد 3260 نقطة، والكندية فيكتوريا مبوكو في المركز العاشر برصيد 3162 نقطة.