حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في النسخة الصادرة اليوم عن رابطة اللاعبين المحترفين، التي شهدت بعض التغييرات في قائمة العشرة الأوائل.
وجاء ألكاراز في المركز الأول برصيد 13150 نقطة، متقدما على الإيطالي يانيك سينر صاحب المركز الثاني بـ10300 نقطة، فيما حل الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثالثاً برصيد 5280 نقطة، والألماني ألكسندر زفيريف رابعاً برصيد 4605 نقاط، والإيطالي لورنتسو موزيتي خامساً برصيد 4405 نقاط.
وشهد التصنيف صعود الأسترالي أليكس دي مينور مركزين ليحتل المركز السادس عالمياً برصيد 4250 نقطة، محققاً أفضل تصنيف في مسيرته، وذلك بعد تتويجه بلقب دورة روتردام.
في المقابل، تراجع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم مركزاً واحداً إلى السابع (4230 نقطة)، وكذلك الأمريكي تايلور فريتس إلى المركز الثامن (4220 نقطة)، بعد خسارته نهائي دورة دالاس أمام مواطنه بن شيلتون، الذي حافظ بدوره على المركز التاسع برصيد 4050 نقطة رغم تتويجه باللقب في تكساس، بينما جاء الكازاخي ألكسندر بوبليك في المركز العاشر برصيد 3405 نقاط.
وفي فئة السيدات، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا تصدر التصنيف العالمي برصيد 10870 نقطة، متقدمة على البولندية إيغا شفيونتيك 7803 نقاط، فيما احتفظت الكازاخية إلينا ريباكينا بالمركز الثالث برصيد 7523 نقطة، والأمريكية كوكو غوف بالرابع برصيد 6423 نقطة متقدمة على مواطنتها جيسيكا بيغولا صاحبة المركز الخامس برصيد 5888 نقطة، وحلت الأمريكية الأخرى أماندا أنيسيموفا بالمركز السادس برصيد 5690 نقطة.
من جانبها، احتلت الروسية ميرا أندرييفا المركز السابع برصيد 4786 نقطة، متقدمة على الإيطالية جازمين باوليني برصيد 4157 نقطة، صاحبة المركز الثامن، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المركز التاسع برصيد 3260 نقطة، والكندية فيكتوريا مبوكو في المركز العاشر برصيد 3162 نقطة.
Spanish player Carlos Alcaraz maintained his position at the top of the ATP rankings for professional tennis players, in the version released today by the Association of Tennis Professionals, which saw some changes in the top ten list.
Alcaraz came in first place with 13,150 points, ahead of Italian Jannik Sinner in second place with 10,300 points, while Serbian Novak Djokovic ranked third with 5,280 points, German Alexander Zverev fourth with 4,605 points, and Italian Lorenzo Musetti fifth with 4,405 points.
The rankings saw Australian Alex de Minaur rise two spots to sixth place globally with 4,250 points, achieving the best ranking of his career after winning the Rotterdam tournament.
On the other hand, Canadian Felix Auger-Aliassime dropped one spot to seventh (4,230 points), as did American Taylor Fritz to eighth place (4,220 points), after losing the Dallas tournament final to fellow American Ben Shelton, who maintained his ninth position with 4,050 points despite winning the title in Texas, while Kazakh Alexander Bublik came in tenth with 3,405 points.
In the women's category, Belarusian Aryna Sabalenka continued to top the world rankings with 10,870 points, ahead of Polish Iga Swiatek with 7,803 points, while Kazakh Elena Rybakina retained third place with 7,523 points, and American Coco Gauff fourth with 6,423 points, ahead of fellow American Jessica Pegula in fifth place with 5,888 points. Another American, Amanda Anisimova, ranked sixth with 5,690 points.
Meanwhile, Russian Mira Andreeva occupied seventh place with 4,786 points, ahead of Italian Jasmine Paolini in eighth place with 4,157 points, Ukrainian Elina Svitolina in ninth place with 3,260 points, and Canadian Victoria Mboko in tenth place with 3,162 points.