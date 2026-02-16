بعد أن ضمن الأهلي مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، جاءت مباراة اليوم بروحٍ مختلفة، عنوانها إدارة الجهد وتجهيز البدائل. التشكيل حمل رسائل واضحة، أبرزها مشاركة فراس البريكان بدلاً من إيفان توني في الهجوم، وإشراك عبدالرحمن الصامبي مكان إدوارد مندي في حراسة المرمى.



البريكان.. حيوية تضخ الدماء



وجود البريكان منح الخط الأمامي طاقة متجددة. تحركاته المستمرة وضغطه المبكر قدّما إضافة ديناميكية، وأكدا جاهزيته ليكون ورقة مؤثرة كلما احتاج الفريق للتغيير في النسق أو الأسلوب.



الصامبي.. فرصة لإثبات الذات



إشراك الصامبي لم يكن مجرد استراحة لمندي، بل اختبار ثقة. الحارس السعودي تعامل بثبات، وأظهر حضوراً ذهنياً جيداً، في مباراة قارية تُعد مقياساً حقيقياً للجاهزية.



مكاسب فنية قبل الإقصائيات



التدوير الذكي أتاح للأهلي:



• رفع جاهزية البدلاء



• الحفاظ على العناصر الأساسية



• تجربة حلول تكتيكية دون ضغط النتيجة