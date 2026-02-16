تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية غداً (الثلاثاء) عند تمام الساعة الـ11 ليلاً نحو استاد لويس الثاني لمتابعة القمة الفرنسية التي تجمع باريس سان جيرمان بنظيره موناكو في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.



ويخوض باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب مواجهة مهمة مع مواطنه موناكو بعد أن احتل المركز الـ11 برصيد 14 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين، وأحرز هجومه 21 هدفاً فيما استقبلت شباكه 11 هدفاً، ويسعى حامل اللقب للخروج بنتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه وبين جماهيره.



فيما يدخل فريق موناكو هذا اللقاء بعد أن احتل المركز 21 برصيد 10 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات وخسارتين، وأحرز هجومه 8 أهداف فيما استقبلت شباكه 14 هدفاً، ويطمح موناكو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للإطاحة بحامل اللقب مبكراً فالفوز سيقربه أكثر من التأهل لدور ربع النهائي، رغم أنه ليس في أفضل حالاته، إذ تأهل بصعوبة إلى الملحق، وخسر 9 مرات من أصل 22 مباراة في الدوري المحلي، ليحتل المركز الثامن في «ليغ 1».



وسيلعب المتأهل منهما مع برشلونة الإسباني أو تشيلسي الإنجليزي.