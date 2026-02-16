مواجهة جديدة تجمع ريال مدريد بمدربه السابق جوزيه مورينيو الذي يقود بنفيكا البرتغالي، إذ سيلتقيان غداً (الثلاثاء) عند تمام الـ11 ليلاً على ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن لقاءات جولة الذهاب لملحق دوري أبطال أوروبا.



وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة فريق مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو بعد أن سقط أمامه 2-4 في لشبونة، ما حرمه من التأهل المباشر ومنح بنفيكا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق بفارق الأهداف، بفضل حارسه الأوكراني أناتولي تروبين الذي سجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.



وتحمل مواجهات ريال مدريد وبنفيكا طعماً تاريخياً، إذ حرم الأخير النادي الملكي من اللقب بفوزه عليه 5-3 في نهائي 1962، عندما سجل للفائز النجم أوزيبيو ثنائية وللخاسر المجري فيرينتس بوشكاش ثلاثية.



لكن رصيد نسور بنفيكا توقف عند لقبين في ستينيات القرن الماضي، فيما حصد ريال مدريد في 2024 لقبه الـ15 القياسي، بفارق شاسع عن أقرب مطارديه ميلان الإيطالي (7 ألقاب)، وهو يخوض مراحل خروج المغلوب للمرة الـ29 توالياً.



ويمنح حضور مورينيو، المتوج مرتين مدرباً في دوري الأبطال، على دكة بدلاء بنفيكا نكهة إضافية، بعد أن درب ريال مدريد بين 2010 و2013، مكتفياً بإحراز لقبي الدوري والكأس المحليين.



في المقابل، يعود إلى صفوف ريال مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، صاحب الـ13 هدفاً في سبع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، متصدراً ترتيب الهدافين بفارق كبير عن الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن (8 أهداف).



وضمنت خمسة أندية إنجليزية تأهلها المباشر، هي أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشلسي ومانشستر سيتي، فيما أكمل العدد بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني وسبورتينغ البرتغالي.



الجدير بالذكر أن المتأهل من هذا اللقاء سيلعب مع مانشستر سيتي أو سبورتينغ البرتغالي.