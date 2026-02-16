قدم ممثل الوطن (الأهلي) مباراة من أجمل مبارياته، وفاز على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 4/ 3 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



ورغم عدم مشاركة عدد من الأسماء البارزة في فريق الأهلي لإراحتهم وفي مقدمتهم المهاجم إيفان توني ولاعب الوسط فرانك كيسيه والحارس إدوارد ميندي، إلا أن البدلاء كانوا عند الموعد، وتمكن فراس البريكان من هز الشباك مبكراً بعد أن تمكن علي مجرشي من خطف الكرة في منتصف الملعب ليمررها لرياض محرز الذي بدوره لعبها عرضية أرضية حولها البريكان بقدمه نحو الشباك هدفاً أول للأهلي (د:12)، وواصل الأهلي ضغطه ومن غلطة دفاعية أحرز الأهلي الهدف الثاني بعد أن أعاد المدافع بوجدان بلانيتش الكرة للحارس حمد المقبالي الذي لم يسيطر على الكرة لتسكن الشباك هدفاً ثانياً للأهلي (د:35)، وقبل نهاية الشوط الأول مرر زكريا هوساوي كرة أرضية لزميله إنزو ميلو ليسددها مباشرة نحو المرمى هدفاً ثالثاً للأهلي (د:45+3)، وفي الشوط الثاني تحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها بنجاح صالح أبو الشامات هدفاً رابعاً للأهلي (د:52)، وتمكن لاعب شباب الأهلي برينو كاسكاردو من إحراز هدفين (د:66، 78)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف زميله محمد جمعة الهدف الثالث (د:90+5)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.



وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه الخامس ويصل للنقطة 17 محتلاً المركز الثاني، فيما تلقى شباب الأهلي الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس.