تتجه غداً (الثلاثاء)، أنظار العالم صوب استاد دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي سيكون مسرحاً للمواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني، في اختبار صعب للفريقين سعياً نحو ضمان بطاقة التأهل، ضمن مباريات ذهاب مرحلة الملحق المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.



وعلى ملعب لويس الثاني، يستضيف موناكو نظيره باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، في الديربي الفرنسي، الذي يعد بندية قوية وإثارة كبيرة، خصوصاً مع رغبة الفريقين في تأكيد حضورهما القاري.



من جانبه، أكد البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب بنفيكا، جاهزية فريقه لمواجهة ريال مدريد، مشدداً على أن فريقه لا يحتاج إلى معجزة لإقصاء الريال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة. وقال: «لا أعتقد أن فريقي بنفيكا بحاجة إلى معجزة لإقصاء ريال مدريد، وأعتقد أن بنفيكا يحتاج لأن يكون في أقصى مستوياته».



مباريات ذهاب الملحق الأوروبي:



الثلاثاء 17 فبراير



- غلطة سراي (تركيا) × يوفنتوس (إيطاليا)



- موناكو (فرنسا) × باريس سان جرمان (فرنسا)



- بنفيكا (البرتغال) × ريال مدريد (إسبانيا)



- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا)



الأربعاء 18 فبراير



- كاراباخ (أذربيجان) × نيوكاسل يونايتد (إنجلترا)



- كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا)



- بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا)



- أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا)