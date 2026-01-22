الأمير عبدالله بن سعود يتوّج السهلي بكأس الأمير «سعود بن محمد» للفروسية بالطائف

بحضور الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز أقيم، يوم أمس (الأربعاء)، الحفل الثامن لموسم سباقات الخيل الشتوي للطائف لعام 1447هـ على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- ودرع مجموعة الأحلام القابضة، الذي شهد حضور عدد من المسؤولين وملاك الخيل والمهتمين برياضة الفروسية. وتكوّن حفل السباق من 8 أشواط متنوعة الدرجات لمختلف الأعمار والفئات، من بينها الشوط السادس على درع مجموعة الأحلام القابضة، وختام الأشواط الرئيسية هو الثامن على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز -يرحمه الله- لفئة خيل الإنتاج والمستورد عمر 4 سنوات وأكثر لمسافة 1,600م، وفازت به الفرس «روز يس ريتيرن» للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي وقيادة الخيال نواف المضياني.

وفي نهاية الحفل سلم الأمير عبدالله بن سعود كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز إلى إسطبل عبدالعزيز السهلي.



وسلم الأمير شقران بن عبدالله بن سعود درع مجموعة الأحلام القابضة إلى مالك الفرس باهظ تركي بن عبدالعزيز السهلي.



من جهتها، ثمّنت إدارة ميدان الملك خالد للفروسية دعم الأمير عبدالله بن سعود المتواصل لرياضة الفروسية في جميع مواسمها، وأوضحت أن ذلك يأتي من منطلق حرصه الدائم على دعم ملاك الخيل وتشجيع ولاة الأمر لرياضة الفروسية. كما قدّم الأمير عبدالله بن سعود الشكر والتقدير لإدارة النادي على حسن التنظيم وإنجاح الحدث.