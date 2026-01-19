من منصات المنافسة إلى إدارة تفاصيل المباريات، تتشكل تجربة جمانة المطيري، كأحد النماذج التي تعكس التحول الذي يشهده حضور المرأة السعودية في الرياضة، حيث لم يعد دورها مقتصرًا على المشاركة، بل امتد إلى الإشراف والعمل الميداني والتنظيم.

اليوم، تعمل جمانة المطيري منسّقة مباريات في الاتحاد السعودي لكرة القدم في المدينة المنورة وجدة، ضمن مهمات تتطلب دقة عالية، وتنظيمًا محكمًا، وتنسيقًا مستمرًا بين الفرق واللجان، لضمان سير المنافسات وفق الأنظمة المعتمدة.

هذا الحضور التنظيمي جاء بعد تجربة ميدانية سبقتها في ألعاب القوى، حيث حققت وصافة بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى في رمي الرمح، في مشاركة نقلتها من التجربة الفردية إلى فهم أوسع لطبيعة المنافسة والعمل الرياضي المنظم.

وتعود المطيري، في حديثها لـ«عكاظ» إلى بدايات التجربة، موضحة أن دخولها ميدان رمي الرمح لم يكن مخططًا له، إذ كانت تشارك في الإشراف على فريق ألعاب القوى وتنظيم تدريباته، قبل أن تقرر قبيل إحدى البطولات تسجيل اسمها ضمن الفريق المشارك، لتخوض المنافسة للمرة الأولى كلاعبة.

وتقول، إن تلك المشاركة الأولى، رغم بساطتها، كشفت لها قدرتها التنافسية بعد تحقيقها رقمًا ضمن أفضل خمسة أرقام في البطولة، ما دفعها لإعادة التجربة لاحقًا باستعداد مختلف، وخطة تدريبية أوضح، انعكست على النتيجة النهائية في المشاركة التالية.

وامتد حضورها الرياضي إلى الجانب التمثيلي، بحصولها على جائزة أفضل صورة لرياضتها المفضلة، إضافة إلى جائزة «أبدعتم»، في مؤشرات تعكس تعدد أوجه التجربة وعدم اقتصارها على جانب واحد.

وترى المطيري، أن ما تشهده الرياضة النسائية اليوم يعكس تحولًا حقيقيًا في تمكين المرأة، مؤكدة أن دورها لم يعد مجرد مشاركة، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في بناء جيل رياضي واعٍ وقادر على المنافسة، عبر العمل الميداني، وتنفيذ وتنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية، والمشاركة في إدارتها.

وتختم حديثها بالتأكيد على أن هذا المسار، الذي بدأ بتجربة غير مخططة وتطور مع المسؤولية، استند إلى خلفية علمية درستها في قسم علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة طيبة، وأسهمت في صقل فهمها لطبيعة العمل الرياضي ومتطلباته.