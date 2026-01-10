ينهي مدربا فريقي الهلال والنصر سيموني إنزاغي وجورجي جيسوس تحضيراتهما الفنية يوم غد (الأحد) لمواجهة الديربي المقررة يوم (الإثنين) الساعة 8:30 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري مدربا الفريقين مناورة كروية ختامية لاعتماد الأسلوب الفني وتحديد الأسماء الأساسية التي سيخوضان بها المواجهة المرتقبة.



هذا وسيستعيد فريق الهلال الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز بعد أن غاب عن مباراة الحزم في الجولة الماضية، بسبب الإيقاف لمباراة واحدة عقب حصوله على أربعة إنذارات، ويسعى المدرب سيموني إنزاغي لتحقيق فريقه الانتصار على المنافس التقليدي النصر والوصول للنقطة 38 والابتعاد عن الفريق النصراوي «الوصيف» والانفراد بصدارة الدوري بفارق سبع نقاط.



وفي الجانب النصراوي يعود المدافع محمد سيماكان للمشاركة بعد اكتمال جاهزيته الفنية، ويطمح المدرب جورجي جيسوس في تحقيق الفوز والوصول لنقطة 34 وتقليص الفارق مع الفريق الهلالي «المتصدر» لنقطة واحدة.



ويواجه الثنائي النصراوي أيمن يحيى وبروزفيتش خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مواجهة الهلال القادمة، إذ ستكون مباراة النصر عقب لقاء «الديربي» أمام فريق الشباب (السبت) القادم الساعة 8:30 على ملعب الأول بارك في الرياض.



• موقف الفريقين



فريق الهلال



لعب: 13 مباراة



فاز: 11



عدد النقاط: 35 نقطة



المركز: الأول



فريق النصر



لعب: 13 مباراة



فاز: 10 مباريات



عدد النقاط: 31 نقطة



المركز: الثاني