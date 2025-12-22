اعتمد الاتحاد السعودي للمبارزة تشكيل لجنة فضّ المنازعات برئاسة هيفاء التويجري، وعضوية أحمد الحميدي، وفلاح القحطاني، كما أقرّ دعم الأندية بالأدوات الرياضية الخاصة باللعبة، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس، برئاسة الدكتور واسم آل حسن، وحضور جميع الأعضاء، في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.



واستعرض المجلس أبرز الإنجازات التي تحققت خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي اختتمت أخيراً في الرياض، إضافة إلى مشاركة المنتخب في كأس العالم للشباب لسلاح الأيبية في السلفادور، إضافةً إلى مناقشة هيكلة المديرين الفنيين، بالتعاون مع مركز التدريب السعودي الأولمبي، والاطلاع على التقارير المالية.



وتناول الاجتماع كذلك تجديد اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة، إلى جانب عدد من الملفات والمستجدات المدرجة على جدول الأعمال.